1.)найди числа противоположные данным,и отметь соответствующие им точки на числов??й оси -3;7; -4,5;1,2; -6;6; 2 селых 1 вторая; -9; -10,5;8;0 2.)запиши противоположное утверждение 1.Мальчик спустился на 15 ступеней вниз. ...

Математика
1.)найди числа противоположные данным,и отметь соответствующие им точки на числов??й оси -3;7; -4,5;1,2; -6;6; 2 селых 1 вторая; -9; -10,5;8;0 2.)запиши противоположное утверждение 1.Мальчик спустился на 15 ступеней вниз. 2.Лифт поднялся на 5 этажей. 3.Цена бензина поднялась на 3% 3.)вычисли.первый пример 28,7:/-4,1/+/-28/:8 второй пример /-8/:4 пятых-/-0,5/умножить 6,4 ПРОШУ ИЗВИНИТЬ ЧТО ТАК МНОГО И ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
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