1) найди значение суммы d+39, если d=57, d=8, d=1, и d=0. 2) найди значение разности 65-b, если b=65, b=60, b=49, b=6, b=5, и b=0.
Математика
1) найди значение суммы d+39, если d=57, d=8, d=1, и d=0. 2) найди значение разности 65-b, если b=65, b=60, b=49, b=6, b=5, и b=0.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
57+39=96 8+39=47 1+39=40 0+39=39 65-65=0 65-60=5 65-49=16 65-6=59 65-5=60 65-0=65 Легко же.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Математика
Самая маленькая рыбка-филиппинский бычок.Её длина 8 мм.Тунец бывает в 350 раз длинее этой рыбки.САмая крупная рыба -тигровая акула-примерно в 7 раз...
Русский язык