1) найди значение суммы d+39, если d=57, d=8, d=1, и d=0. 2) найди значение разности 65-b, если b=65, b=60, b=49, b=6, b=5, и b=0.

Математика

1) найди значение суммы d+39, если d=57, d=8, d=1, и d=0. 2) найди значение разности 65-b, если b=65, b=60, b=49, b=6, b=5, и b=0.

Автор: Гость