1)Найди значения выражений. 987-651÷3; 196+124÷4×6; 186+132÷6×7; 369+167-248÷4. 2)С помощью скобок полу??и новые выражениЯ,имеющие другие значения.

Математика
1)Найди значения выражений. 987-651÷3; 196+124÷4×6; 186+132÷6×7; 369+167-248÷4. 2)С помощью скобок полу??и новые выражениЯ,имеющие другие значения.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)987-651:3=770  196+124:4*6=382  186+132:6*7=340  369+167-248:4=474 2) (987-651):3=112  (196+124):4*6=480  (186+132):6*7=371  (369+167-248):4=72
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