1)Найди значения выражений. 987-651÷3; 196+124÷4×6; 186+132÷6×7; 369+167-248÷4. 2)С помощью скобок полу??и новые выражениЯ,имеющие другие значения.
Математика
1)Найди значения выражений. 987-651÷3; 196+124÷4×6; 186+132÷6×7; 369+167-248÷4. 2)С помощью скобок полу??и новые выражениЯ,имеющие другие значения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)987-651:3=770 196+124:4*6=382 186+132:6*7=340 369+167-248:4=474 2) (987-651):3=112 (196+124):4*6=480 (186+132):6*7=371 (369+167-248):4=72
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Русский язык
1) Укажи имя существительное 1-го склонения; у яблони, за тополем, под дубом, из-за ели. 2) В каком слове пропущено окончание -И? в июл_, по ...