1) найди значения выражения 5x-3 если. x=1. x=2. x=8. x=13 2) подумай, как узнатьЭпри каком зна??ении X ЭТО ВЫРАЖЕНИЕ будет равно 22. 3) ты понял, что для этого нужно решить уравнение 5x-3=22? 4) найди значение X, при котором в...
Математика
1) найди значения выражения 5x-3 если. x=1. x=2. x=8. x=13 2) подумай, как узнатьЭпри каком зна??ении X ЭТО ВЫРАЖЕНИЕ будет равно 22. 3) ты понял, что для этого нужно решить уравнение 5x-3=22? 4) найди значение X, при котором выражение равно 37; 52; 187.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)х=1 х=2. х=8. х=13 5-3=2. 10-3=7. 40-3=37. 65-3=62 2) х=5 25-3=22 3) 5х-3=22 5х=22+3 5х=25 х=25:5 х=5 4)5х-3=39. 5х-3=52. 5х-3=187 5х=42. 5х=55. 5х=190 х=8.4. х=11. х=38
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