1) найди значения выражения 5x-3 если. x=1. x=2. x=8. x=13 2) подумай, как узнатьЭпри каком зна??ении X ЭТО ВЫРАЖЕНИЕ будет равно 22. 3) ты понял, что для этого нужно решить уравнение 5x-3=22? 4) найди значение X, при котором в...

Математика

1) найди значения выражения 5x-3 если. x=1. x=2. x=8. x=13 2) подумай, как узнатьЭпри каком зна??ении X ЭТО ВЫРАЖЕНИЕ будет равно 22. 3) ты понял, что для этого нужно решить уравнение 5x-3=22? 4) найди значение X, при котором выражение равно 37; 52; 187.

Автор: Гость