1.Найдите координаты векторов c=a+b ; d=a-b,если a{3;-5},b{-2;0} 4. Найдите координаты вектора p=4b,если b{-2;4}
Геометрия
1.Найдите координаты векторов c=a+b ; d=a-b,если a{3;-5},b{-2;0} 4. Найдите координаты вектора p=4b,если b{-2;4}
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С = {3+(-2); -5+0} = {1; -5} d = {3-(-2); -5-0} = {5; -5} p = {-2*4; 4*4} = {-8; 16}
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