1). Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий: 1.лите??атура, 2.духовная культура, 3.наука, 4.искусство, 5.образование 2). Ниже приведён ряд терминов. все они, за исключением двух, характеризуют ...
Обществознание
1). Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий: 1.лите??атура, 2.духовная культура, 3.наука, 4.искусство, 5.образование 2). Ниже приведён ряд терминов. все они, за исключением двух, характеризуют динамичный характер общества. Найдите эти два термина: 1.развитие, 2.статичность, 3.регресс, 4.спад, 5.прогресс, 6.системность
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.2(духовная культура) 2.2,6(статичность;системность)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Сколько в данном тексте слов в которых произношение согласных звуков в расходитс?? с написанием стоял холодные ночи и зимний день вчерашний
Геометрия