1). Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий: 1.лите??атура, 2.духовная культура, 3.наука, 4.искусство, 5.образование 2). Ниже приведён ряд терминов. все они, за исключением двух, характеризуют ...

Обществознание

1). Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий: 1.лите??атура, 2.духовная культура, 3.наука, 4.искусство, 5.образование 2). Ниже приведён ряд терминов. все они, за исключением двух, характеризуют динамичный характер общества. Найдите эти два термина: 1.развитие, 2.статичность, 3.регресс, 4.спад, 5.прогресс, 6.системность

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