1.Найдите производные функции(с подробным решением) А)y=cosx/x Б)y=(3x-4)^6 В)y=x*tgx 2.Вычислите f'(п/3),если f(x)=1,5x^2+6sinx-пx+4 3.Прямолинейное движение точки описывается законом s=t^6-4t^4(м).Найдите ее скорость в м...
Алгебра
1.Найдите производные функции(с подробным решением) А)y=cosx/x Б)y=(3x-4)^6 В)y=x*tgx 2.Вычислите f'(п/3),если f(x)=1,5x^2+6sinx-пx+4 3.Прямолинейное движение точки описывается законом s=t^6-4t^4(м).Найдите ее скорость в момент времени t=2с 4.Найдите все значения x,при которых выполняется неравенство f'(x)gt;0,если f(x)=7.5x^2-x^3
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