1) Найдите расстояние между точками X(1,0) и Y(5,0). 2)Решите неравенство: 5-3x lt;17-5x 3)Пло??адь Австрии составляет 5235000 км2 Как эта величина записывается в стандартном виде? 4)Основания трапеции равны 0,5 м и 0,7 м. ...

Математика

1) Найдите расстояние между точками X(1,0) и Y(5,0). 2)Решите неравенство: 5-3x lt;17-5x 3)Пло??адь Австрии составляет 5235000 км2 Как эта величина записывается в стандартном виде? 4)Основания трапеции равны 0,5 м и 0,7 м. Найдите ее среднюю линию

Автор: Гость