1) Найдите расстояние между точками X(1,0) и Y(5,0). 2)Решите неравенство: 5-3x lt;17-5x 3)Пло??адь Австрии составляет 5235000 км2 Как эта величина записывается в стандартном виде? 4)Основания трапеции равны 0,5 м и 0,7 м. ...
Математика
1) Найдите расстояние между точками X(1,0) и Y(5,0). 2)Решите неравенство: 5-3x lt;17-5x 3)Пло??адь Австрии составляет 5235000 км2 Как эта величина записывается в стандартном виде? 4)Основания трапеции равны 0,5 м и 0,7 м. Найдите ее среднюю линию
Ответ(ы):
Гость:
1)5-1=4 2) 5-3х<17-5x -3x+5x<17-5 2x<12 x<6 3) 5235000км²=52,35*10^5 кв.км 4) m=a+b/2=0,5+0,7/2=1,2:2=0,6м
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