1. Найдите ряд слов с неправильнымсокращением.а) разд. (раздел), пром-ть(промышленность), АО (Акционерное общество)б) об-ние(объединение), ист. (исторический), конферен. (конференция)в) СПб. (Санкт-Петербург),администр. (админи...
Русский язык
1. Найдите ряд слов с неправильнымсокращением.а) разд. (раздел), пром-ть(промышленность), АО (Акционерное общество)б) об-ние(объединение), ист. (исторический), конферен. (конференция)в) СПб. (Санкт-Петербург),администр. (административный), г. (город)г) асс. (ассоциация), сев.(северный), М. (Москва) 2. Найдите ряд слов с неправильнымсокращением.а) произ.(производственный), фабр. (фабрика), хим. (химический) б) пр-во (производство), нац.(национальный), каф (кафедра)в) хоз-во (хозяйство), кв.(квартира), ин-т (институт)г) ф-ка (фабрика), р-н ( район), физ.(физический).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется раздел потому что можно сокротить до согласный первой первая это а значит просто буква Р пишется
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Это зерновая культура большая часть которой выращивается в Азии является основой для питания у многих народов мира
Английский язык
Помогите пожалуйста!Fill in with can, could or be able to in the correct form. 1)Yesrerday l___go to the theatre,because l had little work.2)He___g...
Литература
КРОССВОРД1,2,3 Какие воинские звания были у Егорова 7 букв., Биденко и Горбунова 8 букв. ,Енакиева 7 букв.4 Как разведчики называли Ваню 8 букв.
Математика