1. Найдите слово с неверно выделенной ударной гласной. А. цемЕит, Б. выздороветь, В. щавель, Г. киломЕтр. 2. Найдите слово с разделительным мягким знаком. А. с...ёмка, Б. об...яснение, В. с...езд, Г. разол...ю

Русский язык
1. Найдите слово с неверно выделенной ударной гласной. А. цемЕит, Б. выздороветь, В. щавель, Г. киломЕтр. 2. Найдите слово с разделительным мягким знаком. А. с...ёмка, Б. об...яснение, В. с...езд, Г. разол...ю
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Гость:
В первом слово цемеит а во втором слово разолью
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