1.Найдите соответствия: 1)Реакция соединения 2)Реакция разложения 3)Реакция размещения 4)Реакция обмена a)Na+2H2O=2NaOh+H2 б)BaO+H2O=Ba(OH)2 с)2KOH+H2SO4=K2SO4+2H2O d)2NH3=N2+3H2
Химия
1.Найдите соответствия: 1)Реакция соединения 2)Реакция разложения 3)Реакция размещения 4)Реакция обмена a)Na+2H2O=2NaOh+H2 б)BaO+H2O=Ba(OH)2 с)2KOH+H2SO4=K2SO4+2H2O d)2NH3=N2+3H2
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1 b 2 d 3 a (правильно реакция ЗАМЕЩЕНИЯ) 4 c
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