1)Найдите значение выоажения 1•b при b=4, b=79,b=98, b=100 2) Найдите значение выражения 0•k при k=3, k=81, k=90, k=100.
Математика
1)Найдите значение выоажения 1•b при b=4, b=79,b=98, b=100 2) Найдите значение выражения 0•k при k=3, k=81, k=90, k=100.
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1. 4, 79, 98, 100 2.0,0,0,0
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