1.Найдите значение выражений. -0,7q-4 и 0,7q-4 при q = 8. ; 2. найдите значение выражения 7p-11q ??ри p=6/7,q = 8/11 ; 3 упростите выражение а) 8b-7n-11b+9n б) 7(7к+8)-7 в)8h -(h-10 )+(7h+5).

Алгебра

1.Найдите значение выражений. -0,7q-4 и 0,7q-4 при q = 8. ; 2. найдите значение выражения 7p-11q ??ри p=6/7,q = 8/11 ; 3 упростите выражение а) 8b-7n-11b+9n б) 7(7к+8)-7 в)8h -(h-10 )+(7h+5).

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