1.Найдите значение выражений. -0,7q-4 и 0,7q-4 при q = 8. ; 2. найдите значение выражения 7p-11q ??ри p=6/7,q = 8/11 ; 3 упростите выражение а) 8b-7n-11b+9n б) 7(7к+8)-7 в)8h -(h-10 )+(7h+5).
Алгебра
1.Найдите значение выражений. -0,7q-4 и 0,7q-4 при q = 8. ; 2. найдите значение выражения 7p-11q ??ри p=6/7,q = 8/11 ; 3 упростите выражение а) 8b-7n-11b+9n б) 7(7к+8)-7 в)8h -(h-10 )+(7h+5).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-0.7*8-4=-5.6-4=- 9.6 -0.7*2-4=-1.4-4=-5.4 0.7*8-4=5.6-4=1.6 0.7*2-4=1.4-4=-3.4 7*6/7- 11*8/11=6-8=-2 7*6/7-11*3=6-33=-27 8b -7n -11b +9n=2n-3b 49k+56-7=49k+49 k= 1 8h - h + 10+7h+5=14h + 15 h=-14/15
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