• 1. Найдите значение выражения 1 - 5х2, при х = -4. • 2. Выполните действия: а) y7 • y12; б) y20 : y5; в) (y2)8; г) (2у)4.

Алгебра
• 1. Найдите значение выражения 1 - 5х2, при х = -4. • 2. Выполните действия: а) y7 • y12; б) y20 : y5; в) (y2)8; г) (2у)4.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 если 5х2 это 5х², то 1-5*16= 1-80=-79 2 а) опять же, я так понимаю это степени а) у в 19 степени б) у в 15 степени в) у в 16 степени г) 16 у в 4 степени
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