1 Найдите значение выражения (226-m)+(43-n), если m=116 и n=27. 2 а) m+189+324; б) 986-(555+m). 3 На отрезке AM =30см отметили точку К, такую, что АК=11см, и точку такую, что РМ=10 см. Найдите длину отрезка КР

Математика
1 Найдите значение выражения (226-m)+(43-n), если m=116 и n=27. 2 а) m+189+324; б) 986-(555+m). 3 На отрезке AM =30см отметили точку К, такую, что АК=11см, и точку такую, что РМ=10 см. Найдите длину отрезка КР
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Гость:
1)(226-116)+(43-27)=110+16=126 2)116+189+324=205+324=529 3)986-(555+116)=986-671=315 4)A-->начало отрезка  М-->конец орезка AK=11   0+11=11 PM=10  30-10=20 KP 20-11=9
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