1 Найдите значение выражения (226-m)+(43-n), если m=116 и n=27. 2 а) m+189+324; б) 986-(555+m). 3 На отрезке AM =30см отметили точку К, такую, что АК=11см, и точку такую, что РМ=10 см. Найдите длину отрезка КР

Математика

1 Найдите значение выражения (226-m)+(43-n), если m=116 и n=27. 2 а) m+189+324; б) 986-(555+m). 3 На отрезке AM =30см отметили точку К, такую, что АК=11см, и точку такую, что РМ=10 см. Найдите длину отрезка КР

Автор: Гость