1.Найдите значения выражения, предварительно разложив на множители: 3b^3-6b^2c^2-2c^3+bc при b=3,2 c=1,25 2. Сократите дробь: 5a^2-ab-15+3b ---------------------- 5ab-b^2+15a-3b Заранее спасибо.)
Алгебра
1.Найдите значения выражения, предварительно разложив на множители: 3b^3-6b^2c^2-2c^3+bc при b=3,2 c=1,25 2. Сократите дробь: 5a^2-ab-15+3b ---------------------- 5ab-b^2+15a-3b Заранее спасибо.)
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