1) Найти Объем (V) который занимает 2 моля Азота 2) Найти объем который занимает 0.5 моль Кислорода 3) ... 0.25 моль фтора

Химия
1) Найти Объем (V) который занимает 2 моля Азота 2) Найти объем который занимает 0.5 моль Кислорода 3) ... 0.25 моль фтора
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Ответ(ы):
Гость:
1). 44, 8 л. 2). 11, 2 л. 3). 5, 6 л.
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