1) Найти радиус окружности, если её длина 6,28 см. Число пи округлите до сотых. 2) Определите диаметр окружности, если ее длина 44м. число пи считай равным 22/7

Математика

1) Найти радиус окружности, если её длина 6,28 см. Число пи округлите до сотых. 2) Определите диаметр окружности, если ее длина 44м. число пи считай равным 22/7

Автор: Гость