1) Найти радиус окружности, если её длина 6,28 см. Число пи округлите до сотых. 2) Определите диаметр окружности, если ее длина 44м. число пи считай равным 22/7

Математика
1) Найти радиус окружности, если её длина 6,28 см. Число пи округлите до сотых. 2) Определите диаметр окружности, если ее длина 44м. число пи считай равным 22/7
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Радиус окружности равен : 6,28/2*3,14 = 1 см 2) Диаметр окрухности равен : (44 / 22) * 7 = 14 м
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