1. Найти значение выражения 6х-8у при х=2,3 ; у - 5,8 2. Упростить выражение ; a) 2x-3y-11x+8y ; б) 5 (2a+1)-3 ; в) 14x-(x-1)+(2x+6)
Алгебра
1. Найти значение выражения 6х-8у при х=2,3 ; у - 5,8 2. Упростить выражение ; a) 2x-3y-11x+8y ; б) 5 (2a+1)-3 ; в) 14x-(x-1)+(2x+6)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6*2,3-8*(5,8)=13,8-46,4=-32,6 2) а)5у-9х б)10а+5-3=10а+2 в)14х-х+1+2х+6=15х+7
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