1. Найти значение выражения 6х-8у при х=2,3 ; у - 5,8 2. Упростить выражение ; a) 2x-3y-11x+8y ; б) 5 (2a+1)-3 ; в) 14x-(x-1)+(2x+6)

Алгебра

1. Найти значение выражения 6х-8у при х=2,3 ; у - 5,8 2. Упростить выражение ; a) 2x-3y-11x+8y ; б) 5 (2a+1)-3 ; в) 14x-(x-1)+(2x+6)

Автор: Гость