1) Найти значения выражения: 7х-11 при х = 2 целым 1\2 2) Упростите: 5х-6-(8х-7)= 3) Решите ??адачу: Задумали число, прибавили к нему 12 и результат умножили на 5. Получилось 90. Какое число задумали?

Математика

1) Найти значения выражения: 7х-11 при х = 2 целым 1\2 2) Упростите: 5х-6-(8х-7)= 3) Решите ??адачу: Задумали число, прибавили к нему 12 и результат умножили на 5. Получилось 90. Какое число задумали?

Автор: Гость