1. Name: 2.Age: 3.Appearance(body shape,face,fair): 4.Clothes: 5.Things (a backpack,a Walkman,a bag,ets) 30 баллов даю пж помогите
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1. Name: 2.Age: 3.Appearance(body shape,face,fair): 4.Clothes: 5.Things (a backpack,a Walkman,a bag,ets) 30 баллов даю пж помогите
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Гость:
1.Имя2.Возраст4Одежда5Вещи
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