1. Написать оператор,который выведет через пробел коды букв,образующих слово PASCAL 2. Написать оператор,который выведет текст ,образованный кодами символов 65,71,69
Разное
1. Написать оператор,который выведет через пробел коды букв,образующих слово PASCAL 2. Написать оператор,который выведет текст ,образованный кодами символов 65,71,69
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Угу)
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