1)Напишите программу которая вычисляет сумму квадратов первых n-натуральных чисел.2)Вводится последовательность целых чисел. Последовательность оканчивается нулём,вывести максимальное число Срочно!

Информатика
1)Напишите программу которая вычисляет сумму квадратов первых n-натуральных чисел.2)Вводится последовательность целых чисел. Последовательность оканчивается нулём,вывести максимальное число Срочно!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var   n,i,s:integer; Begin   write('Введите число n: ');   Readln(n);   for i:= 1 to n do   s:=s+sqr(i);   write(s); End. 2. Var   a,max:integer; Begin   repeat   write('Введите число ');   Readln(a);   if a>max then max:=a;   until a=0;   write(max); End.
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