1)Напишите программу которая вычисляет сумму квадратов первых n-натуральных чисел.2)Вводится последовательность целых чисел. Последовательность оканчивается нулём,вывести максимальное число Срочно!
Информатика
1)Напишите программу которая вычисляет сумму квадратов первых n-натуральных чисел.2)Вводится последовательность целых чисел. Последовательность оканчивается нулём,вывести максимальное число Срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var n,i,s:integer; Begin write('Введите число n: '); Readln(n); for i:= 1 to n do s:=s+sqr(i); write(s); End. 2. Var a,max:integer; Begin repeat write('Введите число '); Readln(a); if a>max then max:=a; until a=0; write(max); End.
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