1. Напишите структурные формулы карбонильных соединений, имеющих молекулярную формулу С3Н6О. Назовите их. Приведите уравнения реакций получения этих соединений из соответствую щих солей карбоновых кислот и из соответс...

1. Напишите структурные формулы карбонильных соединений, имеющих молекулярную формулу С3Н6О. Назовите их. Приведите уравнения реакций получения этих соединений из соответствую щих солей карбоновых кислот и из соответствующих галогенпроизводных углеводородов (в одну стадию), указав условия их протекания. Предложите метод анализа, позволяющий различить приведённые Вами вещества. Ответ подтвердите уравнениями реакций

C2h5cho и CH3COCH3. А уравнений реакций которые ты просишь не существует. Точнее есть но в несколько стадий так что вопрос не правильный. А и название 1 - пропаналь 2- ацетон