1)наука основанная на изучении остатков вымерших живых организмов 2) наука изучающая распределение живых организмов по планете 3) группа эволюционных доказательств основанная на сходстве зародышей 4) группа эволюционных дока...

Биология

1)наука основанная на изучении остатков вымерших живых организмов 2) наука изучающая распределение живых организмов по планете 3) группа эволюционных доказательств основанная на сходстве зародышей 4) группа эволюционных доказательств основанная на сравнении хромосом и порядка азотистых оснований в молекулах ДНК 5) Авторы биогенетического закона 6) индивидуальное развитие живого организма от зачастия до смерти

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