1. Найдите значение выражения 16а + 2y, при а = , у = - . • 2. Сравните значения выражений 2 + 0,3а и 2 - 0,3а, при а = - 9. • 3. Упростите выражение: а) 5а + 7b - 2а - 8b ; б) 3 (4x + 2) - 5; в) 20b - (b - 3) + (Зb - 10). 4. Упростите выражение и найдите его значение: -6 (0,5x - 1,5) - 4,5x – 8, при x = . 5. Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали автомобиль и мотоцикл и встретились через t ч. Найдите расстояние между городами, если скорость автомобиля v1 км/ч, а скорость мотоцикла v2 км/ч. Ответьте на вопрос задачи, если: t = 3, v1 = 80, v2 = 60. 6. Раскройте скобки: 2р - (3р - (2р решите пожалуста и скиньте фото с ответами