1) Найдите значение выражения : а) 4а +3b; б) 84:а - b; в) (57- а ) ·b при а = 7; b = 5. 2) Упростите выражение: а) 6а 7 ; б) 12b + 6b – 11b ; в) 5(с -13) 2) Упростите выражение: а)7m ·8; б) 12m - 9m + 1...

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1) Найдите значение выражения : а) 4а +3b; б) 84:а - b; в) (57- а ) ·b при а = 7; b = 5. 2) Упростите выражение: а) 6а 7 ; б) 12b + 6b – 11b ; в) 5(с -13) 2) Упростите выражение: а)7m ·8; б) 12m - 9m + 13m ; в) 5(m + 22) 3) Решите уравнение : (у+25) :8 =16. 3) Решите уравнение : 124:(у - 5) =31. 4) Составьте уравнение по условию задачи и решите его : В двух альбомах было 88 марок. В первом альбоме на 6 марок больше , чем во втором альбоме . Сколько марок находится во втором альбоме? 4)Составьте уравнение по условию задачи и решите его : В двух ящиках лежат 48 кг помидоров. В первом ящике помидоров в три раза больше чем во втором. Сколько килограммов помидоров в первом ящике? 5) Площадь прямоугольника S см2 , ширина – b см. На сколько сантиметров больше длина прямоугольника , чем его ширина? Вычислите: при S= 108; b =9. 5) Площадь прямоугольника равна S см2 , длина – а см. На сколько сантиметров ширина прямоугольника меньше его длины? Вычислите : При S= 104; а =13 6) Запишите буквенное выражение : Цена 1 стула равна а тенге , 1 стола –b тенге. Какова стоимость 20 стульев и 12 столов вместе? 6) Запишите буквенное выражение : Цена 1 альбома равна а тенге , 1 тетради –b тенге. Какова стоимость 24 альбомов и 60 тетрадей вместе?

Автор: Гость