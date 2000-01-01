1. Найти сумму трёх последовательных нечётных чисел, если наименьшее из них равно 2n-12. Найти сумму трёх последовательных нечётных чисел, если наибольшее из них равно 2n+1 3. Найти частное от деления суммы трёх последовательны...
Алгебра
1. Найти сумму трёх последовательных нечётных чисел, если наименьшее из них равно 2n-12. Найти сумму трёх последовательных нечётных чисел, если наибольшее из них равно 2n+1 3. Найти частное от деления суммы трёх последовательных нечётных чисел на 3, если наибольшее из них равно 2n+14. представьте разность abc - ba в виде многочлена 5. Найти частное от деления суммы трёх последовательных нечётных чисел на 3, если наибольшее из них равно 2n-1с решениями плиииз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2n-1+2n+1+2n+3=6n+3 2)2n+1+2n-1+2n-3=6n-3 3)6n-3/3=2n-1 4)ab(c-1) 5)2n-1+2n-3+2n-5=6n-9 6n-9/3=2n-3 если что в лс
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