1.Назовите 4 сказки, героями которых были братья. 2.Какой по счету стояла кошка в ск??зке "Репка". 3.Назовите пять сказок, героем которых была лиса. 4.Назовите сказки, где упоминается цифра 7

Литература
1.Назовите 4 сказки, героями которых были братья. 2.Какой по счету стояла кошка в ск??зке "Репка". 3.Назовите пять сказок, героем которых была лиса. 4.Назовите сказки, где упоминается цифра 7
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.царевна лягушка, двенадцать месяцев, волк и семеро козлят, три поросёнка. 2.пятой. 3.петушок- золотой гребешок, маленький принц, лисица и журавль, приключения буратино, кот и лиса. 4.волк и семеро козлят.
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