1.Назовите 4 сказки, героями которых были братья. 2.Какой по счету стояла кошка в ск??зке "Репка". 3.Назовите пять сказок, героем которых была лиса. 4.Назовите сказки, где упоминается цифра 7

Литература

1.Назовите 4 сказки, героями которых были братья. 2.Какой по счету стояла кошка в ск??зке "Репка". 3.Назовите пять сказок, героем которых была лиса. 4.Назовите сказки, где упоминается цифра 7

Автор: Гость