1) Назовите две страны, в которых возникли первые в мире государства. Какие реки текут в этих странах? 2) Почему созданное в Двуречье письмо называют клинописью? Какими особен ностями оно обладало?nbsp; 3) Как выгляд...

1) Назовите две страны, в которых возникли первые в мире государства. Какие реки текут в этих странах? 2) Почему созданное в Двуречье письмо называют клинописью? Какими особен ностями оно обладало?nbsp; 3) Как выглядели книги в Древнем Двуречье? 4) Где возник древнейший алфавит? Почему в нём знаков гораздо меньше, чем в клинописи и письме древних египтян? 5) Как называется и где была создана первая часть Библии? Какие из десяти заповедей, данных Моисею согласно библейскому рассказу, вам кажутсянаиболее важными? 6) В какой стране впервые стали чеканить монету? Какие приемущества давало использование монт в торговле? nbsp;7) Какие древние страны входили в состав Персидской державы при Дарии Первом?