1.НАЗОВИТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ,ВАЖНЫЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ. 2.КАК ЦВЕТКОВЫЕ РАСТЕНИЯ ПРИВЛЕКАЮТ ЖИВОТНЫХ-ОПЫЛИТЕЛЕЙ?
Биология
1.НАЗОВИТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ,ВАЖНЫЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ. 2.КАК ЦВЕТКОВЫЕ РАСТЕНИЯ ПРИВЛЕКАЮТ ЖИВОТНЫХ-ОПЫЛИТЕЛЕЙ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Чистый воздух, чистая вода, солнечный свет, растения (в том числе и цветы обязательно), люди и больше не знаю...УВЫ... 2. Пыльца (ведь они ее переносчики), приятный запах и яркий цвет.
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