1) назовите главные горные системы, входящие в пояс гор Южной Сибири.2) в какую эпоху складчатости образовались хребты Прибайкалья и Забайкалья? 3) назовите главные виды полезных ископаемых гор Южной Сибири. 4) с каким горным хребтом России Западный Саян схож возрастом и обликом? 5) с чем связано большое разнообразие полезных ископаемых гор Южной Сибири? 6) почему при высокой сейсмичности территории в горах южной Сибири нет действующих вулканов?

1)Алтай, Восточный Саян, Западный Саян, Горная Шория, Становое нагорье, Прибайкальские и Забайкальские хребты 2) Байкальская эпоха складчатости 3)Железо, золото, уран, кобальт, медь, редкоземельные металлы, олово 4) ? 5) С тем, что это разновозрастная горно-складчатая область, в которой были активны в древности вулканические процессы, сформировавшие полезные ископаемые 6) потому что это очень древние горы, в них много вулканов, но они уже все потухли. Сейчас в горах южной Сибири просто нет активных тектонических разломов, по которым бы изливалась магма, кроме Байкальского, который считается неактивным