1. Назовите по прядку результаты умножения чисел от 5 до 9 на 15? 2. Найдите частное и остаток при делении чисел: 75 на 12; 97 на 16? 3.Какое число увеличили на 108, если получили 618? 4.На сколько уменьшить 345, если получи...

Математика

1. Назовите по прядку результаты умножения чисел от 5 до 9 на 15? 2. Найдите частное и остаток при делении чисел: 75 на 12; 97 на 16? 3.Какое число увеличили на 108, если получили 618? 4.На сколько уменьшить 345, если получили 305? 5. На 8 одинаковых фартуков расходуют 4м ткани. Сколько таких фартуков можно сшить из 1м такой же ткани? из 8м? 6. Делимое уменьшили в 2 раза, а делитель увеличили в 4 раза. Как изменилось частное? Приведите примеры.

Автор: Гость