1) назовите различия в строении одноклеточных и многоклеточных организмов поясни??е на примере простейшего и кишечнополостного животного 2) назовите причины разнообразия животных в природе

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Ну, например, одноклеточные организмы не имеют органов, как у многоклеточных организмов - например, амеба - состоит в основном из одной цитоплазмы(еще в цитоплазме есть глаз, усик и ядрышко) Переваривает амеба все в цитоплазме, образуя при этом пищеварительную цитоплазму. Передвигается с помощью сократительной вакуоли. Реагирует на свет и неблагоприятные условия - уходит в тень и переходит в состояние цисты. Многоклеточные организмы имеют куда более сложное строение - имеют опорно - двигательный аппарат для перемещения, множество органов, каждый из которых выполняет определенную функцию. Многоклеточные организмы гораздо умнее.