1. Назовите трех главных противников Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.2. Как называется книга, повествующая о наших земляках, котор ых Родина увенчала Звездами Героев Советского Союза? 3.Напишит...
1. Назовите трех главных противников Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.2. Как называется книга, повествующая о наших земляках, котор ых Родина увенчала Звездами Героев Советского Союза? 3.Напишите сочинение-миниатюру на тему : " Они сражались за Родину...", расскажите в нем о кубанских героях Великой Отечественной войны.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1. Германия, Япония, Италия - главные враги СССР в годы ВОВ. 2. "Аллея Славы Героев-земляков". Извини, с сочинением помочь не могу.