1. Назовите трех главных противников Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.2. Как называется книга, повествующая о наших земляках, котор ых Родина увенчала Звездами Героев Советского Союза? 3.Напишит...

1. Назовите трех главных противников Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.2. Как называется книга, повествующая о наших земляках, котор ых Родина увенчала Звездами Героев Советского Союза? 3.Напишите сочинение-миниатюру на тему : " Они сражались за Родину...", расскажите в нем о кубанских героях Великой Отечественной войны.