1) ношение найдите значение при X =2 1,8x-4(0,5x-0,1) 2) Докажите что значение выражения 8(0,5-3)-2(5-2х) не зависит от X 3) вынесите за скобки общий множитель 2авс-4ас+6вс
Математика
1) ношение найдите значение при X =2 1,8x-4(0,5x-0,1) 2) Докажите что значение выражения 8(0,5-3)-2(5-2х) не зависит от X 3) вынесите за скобки общий множитель 2авс-4ас+6вс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.) 1,8*2-4(0,5*2-0,1)=3,6-4(1-0,1)=3,6-3,6=0 2.) ----- 3.) 2авс-4ас+6вс=2с(ав-2а+3в)
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