1) ношение найдите значение при X =2 1,8x-4(0,5x-0,1) 2) Докажите что значение выражения 8(0,5-3)-2(5-2х) не зависит от X 3) вынесите за скобки общий множитель 2авс-4ас+6вс

Математика

1) ношение найдите значение при X =2 1,8x-4(0,5x-0,1) 2) Докажите что значение выражения 8(0,5-3)-2(5-2х) не зависит от X 3) вынесите за скобки общий множитель 2авс-4ас+6вс

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