1) Нужно быть слепым что(бы) не видеть в книгах Грина любви к человеку. 2) Он ругал се??я за(то), что у него не хватало сил только на хорошие замыслы, но не доставала упорства, что(бы) их выполнить. 3) Берись за(то), к чему ты ...
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1) Нужно быть слепым что(бы) не видеть в книгах Грина любви к человеку. 2) Он ругал се??я за(то), что у него не хватало сил только на хорошие замыслы, но не доставала упорства, что(бы) их выполнить. 3) Берись за(то), к чему ты сроден, коль хочешь, что(б) в делах успешный был конец. 4) И что(бы) она не делала, за что(бы) она ни принималась - всё выходит у неё красиво. 5) Трудно даже представить, что(бы) со мной случилось, если бы пароход опоздал. 6) На то и щука, что(бы) карась не дремал. 7) Хорь залился смехом, при(чём) его маленькие глазки исчезли соверше(н, нн)о. 8) Вода была тепла, и при(том) её было много. 9) Я не знаю, от(чего) у меня на душе так светло. 10) Одна из лошадей беспокойно перемещалась с ноги на ногу и встряхивала головой, от(чего) изредка позвякивал колокольчик.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Нужно ли быть слепым, чтобы не видеть в книгах Грина любви к человеку. 2) Он ругал себя за то, что у него хватало сил на хорошие замыслы, но недоставало упорства, чтобы их выполнить. 3) Берись за то, к чему ты сроден, коль хочешь, чтоб в делах успешный был конец. 4) И что бы она ни делала, за что бы она ни принималась - всё выходит у неё красиво. 5) Трудно даже представить, что бы со мной случилось, если бы пароход опоздал. 6) На то и щука, чтобы карась не дремал. 7) Хорь залился смехом, причем его маленькие глазки исчезли совершенно. 8) Вода была тепла, и притом её было много. 9) Я не знаю, отчего у меня на душе так светло. 10) Одна из лошадей беспокойно перемещалась с ноги на ногу и встряхивала головой, отчего изредка позвякивал колокольчик.
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