1) Нужно быть слепым что(бы) не видеть в книгах Грина любви к человеку. 2) Он ругал се??я за(то), что у него не хватало сил только на хорошие замыслы, но не доставала упорства, что(бы) их выполнить. 3) Берись за(то), к чему ты ...

Гость: Гость:

1) Нужно ли быть слепым, чтобы не видеть в книгах Грина любви к человеку. 2) Он ругал себя за то, что у него хватало сил на хорошие замыслы, но недоставало упорства, чтобы их выполнить. 3) Берись за то, к чему ты сроден, коль хочешь, чтоб в делах успешный был конец. 4) И что бы она ни делала, за что бы она ни принималась - всё выходит у неё красиво. 5) Трудно даже представить, что бы со мной случилось, если бы пароход опоздал. 6) На то и щука, чтобы карась не дремал. 7) Хорь залился смехом, причем его маленькие глазки исчезли совершенно. 8) Вода была тепла, и притом её было много. 9) Я не знаю, отчего у меня на душе так светло. 10) Одна из лошадей беспокойно перемещалась с ноги на ногу и встряхивала головой, отчего изредка позвякивал колокольчик.