1. О чем мечтают народ в сказках? 2. Какие человеческие качества порицаются и высмеиваются в сказках? 3. Почему в волшебных сказках добро всегда одерживает победу над злом? Помогите пожалуйста ПЛИЗ!!!!!!!
Литература
1. О чем мечтают народ в сказках? 2. Какие человеческие качества порицаются и высмеиваются в сказках? 3. Почему в волшебных сказках добро всегда одерживает победу над злом? Помогите пожалуйста ПЛИЗ!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Они мечтают о принце,жить прекрасно вместе с любимым. 2)Такие качества , как хитрость,вранье,ботаник... 3)Потому что скажет учат детей всегда быть добрым к старшим и младшим!
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