1. О чем мечтают народ в сказках? 2. Какие человеческие качества порицаются и высмеиваются в сказках? 3. Почему в волшебных сказках добро всегда одерживает победу над злом? Помогите пожалуйста ПЛИЗ!!!!!!!

Литература

1. О чем мечтают народ в сказках? 2. Какие человеческие качества порицаются и высмеиваются в сказках? 3. Почему в волшебных сказках добро всегда одерживает победу над злом? Помогите пожалуйста ПЛИЗ!!!!!!!

Автор: Гость