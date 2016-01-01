1. О каких формах ордынского владычества рассказывается в этих источниках? 2. Как вы расцениваете поступок Михаила Черниговского? ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛЕТОПИСЬ О СМЕРТИ ЧЕРНИГОВСКОГО КНЯЗЯ МИХАИЛА В ЗОЛОТОЙ ОРДЕ В лето 12...

1. О каких формах ордынского владычества рассказывается в этих источниках? 2. Как вы расцениваете поступок Михаила Черниговского? ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛЕТОПИСЬ О СМЕРТИ ЧЕРНИГОВСКОГО КНЯЗЯ МИХАИЛА В ЗОЛОТОЙ ОРДЕ В лето 1246. Михаил, князь черниговский с внуком своим Борисом поехал в Татары, и когда они были в станах, послал Батый к Михаилу князю, веля ему поклониться огню и их идолам; князь же Михаил не повиновался их повелению... и был без милости заколот нечестивыми... ИЗ НАРОДНОЙ ПЕСНИ О БАСКАКЕ ЩЕЛКАНЕ Брал он млад Щелкан Дани-выходы, царские невыплаты. С князей по сто рублей, С бояр по пятидесяти. У которого денег нет,. У того дитя возьмёт; У кого дитяти нет, У того жену возьмёт; У кого жены нет, Того самого головой возьмёт. ПОМОГИТЕ, ЭТО ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вопрос был изменен 08 Мар 2016 в 13:48