1)Объясни, почему говорят: Знай минуты цену, секундам счёт, Отдых - это перемена вид?? деятельности. 2)Какие ты знаешь увлечения - хобби? Какое увлечение есть у тебя? 3)Как наполнить свободное время полезными делами?
Обществознание
1)Объясни, почему говорят: Знай минуты цену, секундам счёт, Отдых - это перемена вид?? деятельности. 2)Какие ты знаешь увлечения - хобби? Какое увлечение есть у тебя? 3)Как наполнить свободное время полезными делами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Потому что время драгоценное,и во время отдыха мы тоже трудимся.2)Шитьё,вязание,сочинение стихов,поэм,сказок,занятия музыкой,рисование,готовка и дегустация. 3)Расставить все дела по местам,выполнять всё по порядку,не спеша,до конца,не метаясь от одного дела к другому.
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