1) Один путешествинник был в пути 8 дней и проходил в день 28 км а другой путешествовал 9 дней и проходил в день 25км Кто из нез прощёл большой путь и на сколько? 2)Измени условие задачи так чтобы её решение стало короче данной 3)Измени вопрос задачи

8*28 = 224 (км) - прошёл первый путешественник. 9*25 = 225 (км) - прошёл второй путешественник. 225-224 = 1 (км) - на столько больше прошёл второй путешественник. 2) Оба путешественника были в пути по 8 дней. Первый проходил в день 28 км, второй 25 км. Кто прошёл больший путь и на сколько? 28-25 = 3 (км) - на столько больше проходил первый путешественник за день. 8*3 = 24 (км) - на столько больше прошёл первый путешественник за 8 дней. 3) Сколько всего километров всего они прошли? 225+224 = 449 (км)