1)Охарактеризуйте роль мышц и костей скелета в организме. 2)Рассмотрите рисунок 14 и 15, сопоставьте строение трубчатой кости с микростроением компактного вещества. Объясните назначение микроскопических канальцев, выложенных п...
Биология
1)Охарактеризуйте роль мышц и костей скелета в организме. 2)Рассмотрите рисунок 14 и 15, сопоставьте строение трубчатой кости с микростроением компактного вещества. Объясните назначение микроскопических канальцев, выложенных прочными стенками. 3)Просмотрите таблицу номер 1 и выпишите морфологические признаки и функциональные особенности скелета, доказывающие родство человека с приматами, особенно с человекообразными обезьянами. 4)Назовите особенности скелета человека, связанные с прямохождением, с развитием мозга и речи, с трудовой деятельностью людей. 5)какие особенности скелета говорят о том, что человек принадлежит к типу хордовый, подтипу позвоночных, к отряду млекопитающих, к роду приматов и к семейству человекообразных обезьян? 6)Какими свойствами обладают гладкие и поперечнополосатые мышцы и каким отделом нервной системы регулируется каждая из них? 7)Что происходит при гиподинамии и систематических физических нагрузках? 8)В чём заключается тренировочный эффект? При каких условиях он достигает? 9)Какими способами можно выявить искривление позвоночника и плоскостопия? 10)Как наиболее рационально распределять физическую нагрузку?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Если бы их не было бы то мы не смогли бы ходить.
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