1) Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово. Но­во­бран­цы были (НЕ)ПО­ХО­ЖИ на мест­ных жи­те­лей. Гер­манн услы­шал (НЕ)ЗНА­КО­МУЮ по­ход­ку: кто...

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1) Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово. Но­во­бран­цы были (НЕ)ПО­ХО­ЖИ на мест­ных жи­те­лей. Гер­манн услы­шал (НЕ)ЗНА­КО­МУЮ по­ход­ку: кто-то ходил, тихо шар­кая туф­ля­ми. Я стал изъ­яс­нять ему долж­ность се­кун­дан­та, но Иван Иг­на­тьич никак (НЕ)МОГ меня по­нять. Хотя сто­я­ла хо­лод­ная осень, сол­да­ты вы­нуж­де­ны были но­че­вать в давно уже (НЕ)ОТАП­ЛИ­ВА­Е­МЫХ ба­ра­ках. Окно в ма­лень­кой ком­на­те было (НЕ)ЗА­НА­ВЕ­ШЕ­НО. 2) Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово. На­сту­пи­ла осень с (не)скон­ча­е­мы­ми до­ждя­ми, мок­ры­ми до­ро­га­ми, с тос­кой по ве­че­рам. Дон в месте пе­ре­пра­вы да­ле­ко (не)ши­ро­кий, всего около со­ро­ка мет­ров. Никто в пьесе (не)со­гла­ша­ет­ся с Чац­ким в том, что при­слу­жи­вать­ся без­нрав­ствен­но. Во мно­гих да­ле­ко (не)до­ро­гих го­сти­ни­цах Хель­син­ки по­сто­яль­цам раз­ре­ше­но дер­жать жи­вот­ных. (Не)за­меть ре­став­ра­тор тре­щи­ны, древ­ней­шие фрес­ки могли бы по­гиб­нуть. 3) Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово. Гро­мад­ный кран так вздра­ги­вал, будто он был (не)сталь­ной, а бам­бу­ко­вый. Река тя­ну­лась вдоль (не)вы­со­ко­го об­ры­ви­сто­го бе­ре­га. Раз­го­ва­ри­вать им боль­ше (не)о чем. Никто (не)от­зы­вал­ся. (Не)место кра­сит че­ло­ве­ка, а че­ло­век место.

Автор: Гость