1) Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. Новобранцы были (НЕ)ПОХОЖИ на местных жителей. Германн услышал (НЕ)ЗНАКОМУЮ походку: кто...
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1) Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. Новобранцы были (НЕ)ПОХОЖИ на местных жителей. Германн услышал (НЕ)ЗНАКОМУЮ походку: кто-то ходил, тихо шаркая туфлями. Я стал изъяснять ему должность секунданта, но Иван Игнатьич никак (НЕ)МОГ меня понять. Хотя стояла холодная осень, солдаты вынуждены были ночевать в давно уже (НЕ)ОТАПЛИВАЕМЫХ бараках. Окно в маленькой комнате было (НЕ)ЗАНАВЕШЕНО. 2) Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. Наступила осень с (не)скончаемыми дождями, мокрыми дорогами, с тоской по вечерам. Дон в месте переправы далеко (не)широкий, всего около сорока метров. Никто в пьесе (не)соглашается с Чацким в том, что прислуживаться безнравственно. Во многих далеко (не)дорогих гостиницах Хельсинки постояльцам разрешено держать животных. (Не)заметь реставратор трещины, древнейшие фрески могли бы погибнуть. 3) Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. Громадный кран так вздрагивал, будто он был (не)стальной, а бамбуковый. Река тянулась вдоль (не)высокого обрывистого берега. Разговаривать им больше (не)о чем. Никто (не)отзывался. (Не)место красит человека, а человек место.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Герман услышал НЕзнакомую походку: кто-то ходил, тихо шаркая туфлями. 2) Наступила осень с НЕскончаемыми дождями, мокрыми дорогами, с тоской по вечерам. 3) Река тянулись вдоль НЕвысокого обрывистого берега.
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