1 Определить для вольтметра с пределом измерения 30В класса точности 0,5 относитель??ую погрешность для точек 5, 10, 15, 20,25 и 30, и наибольшую абсолютную погрешность прибора.

Гость: Гость:

Вот оно решение Приведенная погрешность (выраженное в процентах отношение абсолютной погрешности к нормирующему значению) постоянна и равна классу точности прибора. Относительная погрешность однократного измерения (выраженное в процентах отношение абсолютной погрешности к истинному значению измеряемой величины) уменьшается к значению класса точности прибора с ростом измеренного значения к предельному значению шкалы прибора. Абсолютная погрешность однократного измерения постоянна на всех отметках рабочей части шкалы прибора. По условию задачи: Uизм = Ui = 5, 10, 15, 20, 25 и 30 В – измеренное значение электрической величины; Uпр = 30 В – предел шкалы вольтметра. Приведенная погрешность Наибольшая абсолютная погрешность вольтметра Относительная погрешность вольтметра для точек Uизм = Ui , В 51015202530 δU , % 3,01,51,00,750,60,5