1)определить силу тока в проводнике,если через его поперечное сечение прошло 3Кл э??ектрического заряда за 2 минуты. 2)какой заряд пройдёт через поперечное сечение проводника за 1 час при силе тока 20мА? 3) сколько электронов...

Физика

1)определить силу тока в проводнике,если через его поперечное сечение прошло 3Кл э??ектрического заряда за 2 минуты. 2)какой заряд пройдёт через поперечное сечение проводника за 1 час при силе тока 20мА? 3) сколько электронов пройдёт через поперечное сечение проводника при переносе 8Кл электрического заряда? 4)при переносе 3Кл электричества по участку цепи совершается работа 12Дж. найдите напряжен е на этом участке. 5) какая работа совершается электрическим тем при переносе 12нКл по участку цепи с напряжением 6кВ? 6)на лампе написано 220В, 0,2А. найдите сопротивление спирали этой лампы. 7)определите напряжение на ристоре сопротивлением 15Ом при силе тока 4мА. 8)на резистор сопротивлением 4Ом подано напряжение 32В. какой электрический заряд проходит через резистор за 2 минуты?

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