1. Определите классы соединений и дайте названия веществ формулы которых:А. CH3CHO Б. CH3-CH2-CH2-OH В. C2H5OCH3 Г. CH3-CH2-CH2-COOH 2. Зако нчите уравнение реакций, укажите условия их осуществления: А. C...
1. Определите классы соединений и дайте названия веществ формулы которых:А. CH3CHO Б. CH3-CH2-CH2-OH В. C2H5OCH3 Г. CH3-CH2-CH2-COOH 2. Зако нчите уравнение реакций, укажите условия их осуществления: А. CH3COOH+CaCO3= Б. C2H5OH+HCOOH= В. CH3CHO+AgO(ам. р-р)= Назовите исходные вещества и продукты реакции. 3. напишите уравнение реакций, при помощи которых можно осуществить превращения по схеме: C3H7OH-C3H7CHO-C3H7COOH. Укажите условия осуществления реакций и названия всех веществ. 4. Вычислите массу металлического серебра, полученного при окислении 60 г. этаналя избытком аммиачного раствора оксида серебра.
Ответ(ы):
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1) CH3CHO (уксусный альдегид) (альдегид) СH3-CH2-CH2-OH (пропанол) ( спирт) С2Н5ОСН3 (этил метиловый эфир) (простой эфир) СН3-СН2-СН2-СООН (бутановая кислота) (карбоновая кислота)2) А) 2СН3СООН + СаСО3 -> (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O ( уксусная кислота, карбонат кальция, ацетат кальция, углекислый газ, вода)Б) С2Н5ОН + НСООН -> HCOOC2H5 + H2O (этиловый спирт, муравьиная кислота, этиловый эфир муравьиной кислоты, вода)В) СН3СОН + Ag2O -> CH3COOH + 2Ag (уксусный альдегид, оксид серебра, уксусная кислота, серебро)3)С3Н7ОН + СuO -> CH3-СН2COH + Cu + H2O (пропанол, оксид мед, пропаналь, медь, вода) СН3-СН2СОН + Ag2O -> CH3-CH2COOH + 2Ag ( пропаналь, оксид серебра, пропановая кислота, серебро)4) 60 г Х г СH3COH + Ag2O -> CH3COOH + 2Ag n= 1 моль n=2 моль М= 44 г/ моль М= 108 г/моль m= 44 г m= 216 г 60 г СН3СОН - Х г Ag 44 г СН3СОН - 216 г Agm(Ag) = 60 * 216 / 44 = 294,5 г