1. Определите классы соединений и дайте названия веществ формулы которых:А. CH3CHO Б. CH3-CH2-CH2-OH В. C2H5OCH3 Г. CH3-CH2-CH2-COOH 2. Зако нчите уравнение реакций, укажите условия их осуществления: А. C...

1. Определите классы соединений и дайте названия веществ формулы которых:А. CH3CHO Б. CH3-CH2-CH2-OH В. C2H5OCH3 Г. CH3-CH2-CH2-COOH 2. Зако нчите уравнение реакций, укажите условия их осуществления: А. CH3COOH+CaCO3= Б. C2H5OH+HCOOH= В. CH3CHO+AgO(ам. р-р)= Назовите исходные вещества и продукты реакции. 3. напишите уравнение реакций, при помощи которых можно осуществить превращения по схеме: C3H7OH-C3H7CHO-C3H7COOH. Укажите условия осуществления реакций и названия всех веществ. 4. Вычислите массу металлического серебра, полученного при окислении 60 г. этаналя избытком аммиачного раствора оксида серебра.