1) Определите окислитель, восстановитель, подберите коэффициенты методом электронного баланса в уравнении: KCO3 = KCL + O2 2) Закончите уравнение в молекулярном и ионном в иде: CuCl2 + BaSO4 =
1) Определите окислитель, восстановитель, подберите коэффициенты методом электронного баланса в уравнении: KCO3 = KCL + O2 2) Закончите уравнение в молекулярном и ионном в иде: CuCl2 + BaSO4 =
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 2KClO3 = 2KCl + 3O2 Cl(+5) +6e = Cl(-) 2 ок-ль O(-2) -2e = O(0) 6 в-ль 2) CuCl2 + BaSO4 = BaCl2 + CuSO4 Cu(+2) + 2Cl(-) + BaSO4 = Ba(+2) + 2Cl(-) + Cu(+2) + SO4(-2) BaSO4 = Ba(+2) + SO4(-2)