1. Определите относительную молекулярную массу следующих веществ: калий –два-эс-о-четыре эн-о-два феррум-два-цэ-о-три-трижды аш-два-о

Химия
1. Определите относительную молекулярную массу следующих веществ: калий –два-эс-о-четыре эн-о-два феррум-два-цэ-о-три-трижды аш-два-о
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) K2SO4 = ( 39*2 )+32 +64 = 174 2) NO2 =  (16 * 2)+14 = 46  3) Fe2(CO3)3 = ( 56*2 )+ 3 ( 12+48) = 292 4)H2O = ( 2*1) +16 = 18
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