1. Определите относительную молекулярную массу следующих веществ: калий –два-эс-о-четыре эн-о-два феррум-два-цэ-о-три-трижды аш-два-о
Химия
1. Определите относительную молекулярную массу следующих веществ: калий –два-эс-о-четыре эн-о-два феррум-два-цэ-о-три-трижды аш-два-о
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) K2SO4 = ( 39*2 )+32 +64 = 174 2) NO2 = (16 * 2)+14 = 46 3) Fe2(CO3)3 = ( 56*2 )+ 3 ( 12+48) = 292 4)H2O = ( 2*1) +16 = 18
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Подскажите, пожалуйста!!! Срочно!!! Упростите выражение и найдите его значение: 3 3/5 y-2 1/3 y-1/15 y, если y = 10
Математика
Литература
Найти пять предложений с однородными членами и обобщающим словом в книге (любой). ((((((((Пожалуйста ))))))))