1. Определите, сколько раз встречаются звуки в следующих предложениях. [ш] Не тот хорош, кто лицом пригож, а тот хорош, кто для для гож. [а] Над солёной волной, над высокой волной холодное солнце встаёт.

Русский язык

1. Определите, сколько раз встречаются звуки в следующих предложениях. [ш] Не тот хорош, кто лицом пригож, а тот хорош, кто для для гож. [а] Над солёной волной, над высокой волной холодное солнце встаёт.

Автор: Гость