1. Определите слова по лексическому значению: а) раздел лингвистики, изучающий лексику; б) слова, одинаковые по звучанию и написанию, но разные по лексическому значению; в) ус тойчивое сочетание слов; г) новые слова, ...

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1. Определите слова по лексическому значению: а) раздел лингвистики, изучающий лексику; б) слова, одинаковые по звучанию и написанию, но разные по лексическому значению; в) ус тойчивое сочетание слов; г) новые слова, возникающие в языке. 2. Какие крылатые слова из басен Крылова вы помните? Запишите. 3. Приведите примеры с иноязычной частью био-. 4. Замените устаревшие слова синонимами: чело, глаголет, перст. 5. Составьте два предложения так, чтобы в одном слово «хрустальный» было употреблено в прямом значении, в другом – в переносном. 6. Подберите синонимы к слову «завершать». *7. Составьте схему по теме «Лексика».

Автор: Гость